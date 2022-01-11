На юге Петербурга мужчина за замечание о неправильной парковке получил удар кулаком

В Колпинском районе Петербурга на территории поселка Металлострой произошел конфликт между местным жителем и водителем грузовика. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел рядом с домом №41 по Советскому проспекту накануне вечером. Грузовой автомобиль припарковался на тротуаре рядом с магазином сети «Магнит». Проходивший мимо местный житель решил сделать замечание водителю ТС, что привело к драке.

«Они там каждый день разгружают товар, люди все время на них жалуются. Я начал делать снимки, чтобы написать жалобу, в это время ко мне подошел работник. Начал ругаться и ударил меня кулаком по голове», — рассказал подробности произошедшего пострадавший.

Мужчине понадобилась помощь медиков, у него было диагностировано сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.