В Кингисеппе в одном из гостевых домов нашли труп петербуржца

В гостевом доме в Ленинградской области обнаружили труп петербуржца с признаками насильственной смерти. Об этом 10 января сообщает ivbg.ru.
Тело 46-летнего мужчины обнаружили в гостевом доме Кингисеппа на Нарвской шоссе. Информация об этом поступила правоохранителям от сотрудников местной больницы.
Прибывшие на место полицейские зафиксировали наличие на теле ссадин и синяков, а также рулон этикеток от водки и тетрадь с записями. Кроме этого, были изъяты наручные часы с браслетом серебристого цвета и 2400 рублей.
Труп направили в морг для установления причин смерти. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.