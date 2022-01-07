В Петербурге заведено дело об убийстве мужчины, подкинутого к станции скорой

В Калининском районе Петербурга заведено уголовное дело по факту убийства мужчины, которого подкинули к станции скорой помощи. Об этом 7 января сообщает пресс-служба городского следственного комитета.

По предварительной версии, погибший 25-летний мужчина получил ножевое ранение в шею в салоне автомобиля. Нанести ранение мог один из пассажиров, после чего пострадавшего привезли в больницу, где оставили на пороге станции скорой помощи. Выбежавшие на улицу медики констатировали смерть мужчины.

Подозреваемым по делу проходит 21-летний житель Петербурга. Причины убийства пока остаются неизвестны.