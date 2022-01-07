В центре Петербурга из квартиры украли деньги и украшения

В Центральном районе Петербурга из воры вынесли из квартиры ювелирные украшения стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение об ограблении поступило ночью от 34-летнего хозяина квартиры в доме на Петрозаводской улице. Мужчина рассказал правоохранителям, что с 28 декабря до полуночи 7 января находился на даче в Рощино. По возвращении он обнаружил, что дверь в квартиру вскрыта. Из дома пропали ювелирные украшения, 600 000 рублей, 50 000 евро, 50 000 франков, а также банковские карты, с которых были списаны денежные средства.

Общая сумма ущерба оценивается в 10 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (158 ч.4 п. б УК РФ).