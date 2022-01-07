В Пулково задерживается вылет девяти рейсов

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются на вылет девять рейсов. Об этом 7 января сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные онлайн-табло на официальном сайте.

В ожидании своего рейса в аэропорту ночуют пассажиры Smartavia. Рейс должен был вылететь в Челябинск еще в 2:20 ночи.

Кроме того, задерживаются утренние рейсы в Самару, Владикавказ и Москву. Их отправление было назначено на промежуток между 10 и 11 часами.

Также вовремя не вылетят самолеты в Брянск и Симферополь. Данные рейсы перенесли на более позднее время.