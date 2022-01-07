В Понтонном в сочельник загорелась двухкомнатная квартира

В Колпинском районе Петербурга в Понтонном произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

Пожар произошел в сочельник, 6 января, в двухкомнатной квартире в жилом четырехэтажном доме №36 по улице Александра Товпеко. Площадь возгорания составила около 15 метров квадратных.

Спасатели эвакуировали двоих человек и переедали им сотрудникам скорой помощи. Силами четырех расчетов пожар был потушен к 22:10.