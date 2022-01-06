Шесть рейсов из Пулково задержаны в четверг

В четверг из петербургского аэропорта Пулково были задержаны четыре рейса. Об этом 6 января сообщает Gazeta.SPb.ru со ссылкой на табло вылета на сайте аэропорта.

Пассажирам рейсов до Москвы, Хабаровска, Брянска, Минеральных Вод и Волгограда пришлось дополнительное время ждать посадки и вылета. Так, рейс на 11:00 в Москву задержался до 17:20. Рейс до Хабаровска сдвинули с 13:50 на 16:40. Самолет до Брянска вылетел в 15:00 вместо 14:00. До Минеральных Вод в 15:30 вместо 12:20, а до Волгограда в 17:10 вместо 15:55.

Причины задержки рейсов при этом не называются.