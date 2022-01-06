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На севере Петербурга пешеход выстрелил в лицо таксисту

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© Фото: pixabay

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Водителю такси понадобилась помощь медиков.

В Калининском районе Петербурга пешеход выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо водителю такси. Об этом 6 января сообщает пресс-служба Росгвардии. 

Сотрудники ведомства задержали мужчину, который выстрелил в лицо водителю такси из аэрозольного пистолета, при попытке перейти дорогу на красный свет. Инцидент произошел около половины первого ночи на улице Черкасова.

На место были вызваны сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали агрессора в состоянии алкогольного опьянения и изъяли у него аэрозольный пистолет. Водителю такси понадобилась помощь медиков. 

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