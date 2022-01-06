На юго-востоке Петербурга около 50 домов остались без отопления

В Невском районе Петербурга из-за аварии на теплосетях около 50 домов остались без отопления. Об этом 6 января сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Аварийный участок трубопровода был обнаружен накануне у дома №32 по проспекту Большевиков. Во избежании разлива, было принято решение немедленно начать ремонтные работы.

Представители компании обещают осуществить замену участка теплосети за сутки. Таким образом, тепло может вернуться в дома уже около 20:00 6 января. Управляющим компаниям дали поручение следить за системами отопления.