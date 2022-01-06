Петербуржец проведет под арестом трое суток за разбитое окно автобуса

Суд Петроградского района Петербурга назначил административный арест для мужчины, который разбил окно в автобусе и плевался в водителя. Об этом 6 января сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Петербуржца обвинили в мелком хулиганстве, после того как 3 декабря 2021 года он заблокировал на своем автомобиле «Мерседесе» движение рейсового автобуса № 191 у дома №1 по Малому проспекту. Агрессор вышел из салона автомобиля, после чего разбил кулаком стекло автобуса и принялся оскорблять и плевать в водителя.

Вину мужчина признал лишь частично. По его словам, он не разбивал окно и не плевал в водителя. Дорогу общественному транспорту он перегородил из-за того, что автобус якобы его подрезал. Решением суда, под арестом нарушитель пробудет три дня.