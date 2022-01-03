В Петербурге во время прогулки по Неве под лед провалился молодой человек

В центре Петербурга за прошлые сутки спасатели вывели со льда около 70 любителей опасных прогулок. Один из них оказался в воде. Об этом 3 января сообщает ivbg.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу и области.

19-летний петербуржец провалился в полынью у стен Петропавловской крепости, пытаясь пересечь Неву. На месте дежурили спасатели, которые оперативно достали молодого человека из воды. Благодаря их слаженным действиям парень не пострадал.

Отмечается, что сотрудники МЧС ежедневно наблюдают за водными объектами во избежание выхода людей на лед. В настоящее время в городе действует соответсвующий запрет.