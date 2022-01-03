В магазине на Васильевском острове покупатель без маски достал на кассе пистолет

В Василеостровском районе Петербурга отказ кассира обслуживать посетителя без маски обернулся вооруженными угрозами. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел в магазине «Максидом» на Уральской улице вечером 31 декабря. На законную просьбу кассира надеть маску, 35-летний безработный петербуржец достал пистолет и направил его в сторону женщины.

Мужчина был задержан на месте. Сотрудники полиции изъяли у него пневматический пистолет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением или угрозой применения оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ).