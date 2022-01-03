На севере Петербурга мужчина стрелял в воздух из травматического пистолета

В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, который бегал по улице с пистолетом и палил в воздух. Об этом 3 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о стрельбе поступило на дежурный пульт полиции в ночь на 2 января. Оперативно прибывшие на место правоохранители задержали 26-летнего стрелка.

У молодого человека на месте был изъят травматический пистолет и пять патронов, которые тот не успел израсходовать. Причины уличной стрельбы остаются неизвестными. По данному факту было возбуждено уголовное дело.