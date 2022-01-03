На юго-западе Петербурга брошенный автомобиль перегородил полосу движения

В Кировском районе Петербурга оставленный на дороге автомобиль перегородил целую полосу движения. Об этом 3 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на очевидцев.

Микроавтобус оказался брошен напротив железнодорожной станции Ульянка на проспекте Народного Ополчения. В сети появились снимки автомобиля, на которых видно, что он, судя по всему, врезался в столб.

Причины оставления транспортного средства водителем остаются неизвестными, как и обстоятельства ДТП.