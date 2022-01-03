В Красном селе произошел пожар в коммунальной квартире

В Красносельском районе Петербурга в коммунальной квартире в результате пожара полностью выгорела комната. Об этом 3 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

Вызов на пульт экстренных служб поступил рано утром в понедельник. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия и сумели ликвидировать огонь за 23 минуты. Несмотря на оперативность пожарных, комната площадью 16 квадратных метров успела выгореть полностью.

Причины возникновения пожара остаются неизвестны. Сообщения о пострадавших не поступали. На месте работали 3 единицы спецтехники и 12 человек личного состава.