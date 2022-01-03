В центре Петербурга мундеп получила травмы из-за плохой уборки снега

В Центральном районе Петербурга депутат МО № 72 Татьяна Мироненко травмировалась поскользнувшись на набережной. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 1 января. Мундеп гуляла с семьей по набережной канала Грибоедова. В какой-то момент женщина поскользнулась на снежной каше и упала прямо на бетонный блок у Итальянского моста.

«Было очень скользко и тротуары плохо почищены. Начала обходить бетонный блок, который фиксирует декорации, поскользнулась и упала спиной на острый угол. Первое время даже ничего сказать не могла и больно дышать было», — привела подробности происшествия Мироненко.

Женщина была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В машине из-за сильной боли ей пришлось колоть обезболивающее.

«В приёмном покое было очень много людей с травмами ног, рук и так далее. Меня обследовали. Через четыре часа снова сделали обезболивающий укол и выписали домой с рекомендацией дальнейшего лечения у травматолога», — заключила мундеп.