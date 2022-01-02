В Металлострое почти 20 домов остались без отопления

В воскресенье почти 20 домов в посёлке Металлострой остались без отопления. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Колпинского района Петербурга.

Жильцы 17 домов были предупреждены представителями компании заранее. Теплоснабжение временно ограничили в домах №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по улице Богайчука, а также Полевой улице в домах №12, 14, 16, 18, 20, 22.

Ограничение подачи тепла связано с технологическим отказом на тепловых сетях. Ремонтные работы обещают закончить уже к 01:40, 3 января. Тепло вернется в дома спустя 2-3 часа после этого. Именно столько времени понадобиться коммунальщикам для подключения домов в штатном режиме.