В центре Петербурга столкнулись две иномарки

В Центральном районе Петербурга на Синопской набережной столкнулись два легковых автомобиля. Об этом 2 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

ДТП произошло на пересечении проспекта Бакунина и Синопской набережной около 8:20. В опасной близости от пешеходного перехода столкнулись две иномарки.

Что стало причиной аварии не уточняется. Также не поступали сообщения о пострадавших и состоянии водителей.