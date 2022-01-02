В клубе на юге Петербурга загорелась входная дверь

Во Фрунзенском районе Петербурга в двухэтажном кирпичном клубе загорелась входная дверь. Об этом 2 января сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сотрудники клуба оперативно вызвали пожарных, однако к их приезду смогли самостоятельно справиться с возгоранием. Сообщается, что в ходе пожара никто из персонала и гостей заведения не пострадал. При этом остаются неизвестными причины пожара и площадь возгорания.