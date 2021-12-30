В Приморском районе Петербурга в дома вернулось отопление

Жителям Приморского района Петербурга вернули отопление после ликвидации аварии на теплоносителе. Об этом 30 декабря сообщает Neva.Today со ссылкой на представителей ГУП «ТЭК».

Горячее отопления из семи жилых домов пропало накануне днем в результате прорыва теплоноситель на улице Сизова, 25.

«Теплоснабжение 7 жилых домов на период работ ограничено из-за отсутствия технической возможности перевести здания на резервную схему», — рассказали в пресс-службе компании.

Ремонт трубопровода был завершен к полуночи и в квартиры вновь поступило тепло.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее заявлял, что проблема износа городских теплосетей является одной из основных проблем. Он также говорил, что ежегодно в Северной столице должны заменятся не менее 350 км труб. В этом году глава города с уверенностью сообщил, что для нового отопительного сезона все готово, однако с начала зимы с завидной регулярностью происходят все новые аварии.