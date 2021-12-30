Грузовик с пивом растерял товар на юге Петербурга

Во Фрунзенском районе Петербурга груженая пивом «ГАЗель» растеряла товар на дороге. Об этом сообщает «Фонатнка» со ссылкой на очевидцев.

Грузовик попал в ДТП на пересечении Софийской улицы и улицы Салова. Из кузова вывалились несколько коробок со спиртным. Находящиеся в них бутылки разбились и образовали на проезжей части лужу.

Петербуржцев данное зрелище изрядно повеселило. Они принялись шутить в социальных сетях про отсутсвие очередей и делиться стихами.