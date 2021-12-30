На юге Петербурга сбежавшей из дома школьнице понадобилась помощь медиков

В Петродворцовом районе Петербурга правоохранители несколько часов искали сбежавшую из дома школьницу. Ей понадобилась медицинская помощь. Об этом 30 декабря сообщает «Фонтанка».

Около десяти часов вечера 28 декабря в полицию обратилась 46-летняя жительница Петергофа с заявлением о пропаже 13-летней дочери. По ее словам, дочь покинула дом около двух часов дня и с тех пор не выходит на связь.

Школьницу удалось обнаружить в квартире знакомых на улице Чебышевской после полуночи. Девочка пыталась убежать через окно и получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в одну из ближайших детских городских больниц.