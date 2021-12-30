У пожилой петербурженки в Елизаветинской больнице украли ювелирные украшения

В Калининском районе Петербурга в Елизаветинской больнице у пенсионерки украли крестик, часы и сережки с бриллиантами. Об этом 30 декабря сообщает «Фонтанка».

Женщина утверждает, что дорогостоящие украшения были похищены во время госпитализации, однако медики с ней не согласны.

В поданном 74-летней пенсионеркой заявлении ущерб оценен в 100 тысяч рублей. Ее 15 декабря экстренно забрала в стационар бригада скорой, женщина не успела подготовится и уехала в чем была. Она считает, что именно медики сняли у нее с руки часы «Чайка», стоимостью 8 тысяч рублей, золотую цепочку с крестиком за 47 тысяч рублей и бриллиантовые серьги за 50 тысяч. При выписке из больницы обратно ювелирные украшения ей так и не вернули.

Представители Елизаветинской больницы утверждают что «вещи ей выдали в полном объёме» и обещали разобраться в ситуации.