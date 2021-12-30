На Васильевском задержан продавец экоковриков по подозрению в сексуальном насилии

В Василеостровском районе Петербурга задержали продавца экоковриков, который подозревается в сексуальном насилии над жительницей Купчино шесть лет назад. Об этом 30 декабря сообщает «Фонтанка».

По данным следствия, мужчина подозревается в надругательстве над 26-летней жительницей Бухарестской улицы. По ее словам, неизвестный в 2015 году зажал ее в парадной собственного дома и совершил над ней сексуальное насилие.

Еще тогда следствием было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, однако подозреваемого не могли найти в течение 6 лет.

Мужчина был задержан правоохранителями в квартире дома на проспекте КИМа недалеко от станции метро «Приморская».