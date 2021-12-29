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Автомобиль жителя Петроградки пострадал от рук недовольной соседки

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© Фото: baltphoto

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Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В Петроградском районе Петербурга женщина нанесла повреждению автомобилю своего соседа, за то что тот встал на «ее» место. Об этом 29 декабря сообщает «Фонатнка» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры. 

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 декабря у дома №19 по улица Чапаева. Жительница дома, возвращаясь домой, обнаружила на «своем» месте автомобиль соседа марки «Рено Логан», который он там оставил уже не в первый раз. Раздосадованная женщина руками повредила дворники, зеркала заднего вида и капот. Кроме того, она ударом бедра оставила на двери ТС заметную вмятину. 

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Теперь женщине предстоит пройти исправительные работы. 

 

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