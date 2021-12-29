На севере Петербурга бизнесмен лишился «Лексуса» за 6 млн рублей

В Калининском районе Петербурга у местного бизнесмена угнали новый автомобиль марки «Лексус», стоимостью в 6 миллионов рублей. Об этом 29 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области.

35-летний директор крупной лизинговой компании обратился накануне в отдел полиции с заявлением об угоне. По его словам, свой только что купленный автомобиль Lexus RX 352 он оставил 27 декабря у ресторана на Тихорецком проспекте, 43, и уехал домой на такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Однако, вернувшись за своим транспортным около трех часов дня на следующий день, «Лексус» на месте он не обнаружил.

Мужчина оценил нанесенный ущерб в 6 миллионов 300 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.