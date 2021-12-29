Ночью на юге Петербурга одновременно загорелись несколько бытовок

В Московском и Петродворцовом районах Петербурга почти одновременно ночью загорелись строительные бытовки. Об этом 29 декабря сообщает «Фонатнка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу и области.

Около двух часов ночи на дежурный пульт экстренных служб поступило сообщение о возгорании у дома №14/1 на 6-м Предпортовом проезде (Московский район). Прибывшие на место пожарные обнаружили горящую бытовку площадью 2 на 6 метров. К половине третьего, силами двух расчетов огонь был ликвидирован.

С разницей всего в три минуты спасателям поступило сообщение о пожаре в Петродворцовом районе города. У дома №62 по Красносельскому шоссе загорелись сразу семь строительных бытовок, стоявших в несколько ярусов. Огонь разгорелся на площади в 30 квадратных метров. Пожарные также ликвидировали возгорание к половине третьего ночи силами 15 человек.

Информация о пострадавших не поступала.