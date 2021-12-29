В Красном Селе дрифтер попал в снежную западню

В Красносельском районе Петербурга любитель эффектной езды круто развернулся посреди дороги и заехал под скрытую снегом полусферу. Об этом 29 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Водитель легкового автомобиля «Тайота» катался по проезжей части. В финале своего заезда он решил сделать эффектный разворот и попал на скрытую под снегом ограничительную полусферу.

Очевидцы рассказывают, что несколько человек пытались снять автомобиль с искусственного препятствия, однако у них ничего не вышло. В результате «Тойота» простояла на обочине до конца вечера.