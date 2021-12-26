Рейс из Египта в Петербург задержался на 14 часов

Пассажиры авиакомпании «Россия» провели лишние полдня в Шарм-эль-Шейхе из-за задержки рейса в Петербург. Об этом 26 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пассажиров.

Рейс FV 5964 из Египта задержали на 14 часов из-за позднего прибытия воздушного судна.

«Задержали на 14 часов, кормили один раз, люди сидят в аэропорту», — рассказал журналистам один из пассажиров.

Самолет должен был приземлиться в Северной столице около десяти часов вечера, вместо это его прибытие перенесли на полдень.

«Рейс #5964 был задержан по причине позднего прибытия воздушного судна. В Шарм-эль-Шейхе пассажиры заранее были оповещены о корректировке времени вылета и трансфера в аэропорт. Их доставили в аэропорт к новому времени вылета», — рассказали представители авиакомпании.