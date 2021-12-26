В Пушкине фура завалилась на бок в результате ДТП

В Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Последняя перевернулась на бок. Об этом 26 декабря сообщает «Фонтанка».

ДТП произошло у перекрестка Красносельского шоссе и Соболевской дороги днем в воскресенье. Виновником аварии называют легковой автомобиль марки «Опель». Не разъехавшись на дороге, КАМАЗ выехал на обочину и перевернулся на бок.

На месте в обе стороны образовался затор. Информация о пострадавших не поступала.