Прокуратура Петербурга инициировала проверку после задержек рейсов из Пулково

Соблюдение прав пассажиров со стороны администрации аэропорта Пулково и авиаперевозчиков проверит транспортная Северо-Западная прокуратура после многочисленных задержек рейсов. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Рейс в Тамбов авиакомпании «РусЛайн» накануне задержался на 19 часов. Сообщается, что пассажиры были обеспечены питьем и питанием, а также номером в гостинице.

Также был задержан рейс в Иваново, пассажиры которого были вынуждены ждать вылета 4,5 часа, и самолет в Москву авиакомпании «Северный ветер», задержавшийся на 6 часов.

Ведомство проверит все вышеперечисленные случаи задержки рейсов из-за плохой погоды.