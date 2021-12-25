Пожилая петербурженка перевела 2,5 млн рублей мошеннику с сайта знакомств

Пожилая жительница Приморского района Петербурга перевела мошеннику с сайта знакомств 2,5 миллиона рублей. Об этом 25 декабря сообщает «Фонтанка».

64-летняя пенсионерка обратилась в отдел полиции накануне днем. По ее словам, она некоторое время состояла в переписке с иностранным ухажером на сайте знакомств. Мужчина представился Люком и рассказал, что работает врачом в Сирии. В переписке он посетовал, что хотел бы перебраться в более безопасное государство, на что ему требуется 2,5 миллиона рублей.

После того как доверчивая женщина перевела деньги на карту сирийца, он свернул переписку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.