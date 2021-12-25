На юго-западе Петербурга «Ласточка» сбила человека

В Красносельском районе Петербурга поезд «Ласточка» сбил на железнодорожных путях пешехода. Об этом 25 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции по Северо-Западу.

Трагедия произошла у станции Сергиево в районе пяти часов утра. От удара мужчина отлетел на значительное расстояние. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавший скончался на месте.

На вид мужчине около 50 лет. Его личность устанавливают правоохранители.