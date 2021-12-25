На юге Петербурга заменили четыре метра аварийной трубы

В Московском районе Петербурга прохудившуюся утром трубу на проспекте Космонавтов успешно заменили. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга».

Авария произошла рано утром у дома №18/2 по проспекту Космонавтов. Оперативно прибывшие нас место специалисты заменили 4 метра дефектного трубопровода, после чего в близлежащие дома вернулось тепло.

«При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — рассказали представители компании.