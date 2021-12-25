В Петербурге задержан стрелявший по машине скорой водитель

В Пушкинском районе Петербурга водитель легкового автомобиля Audi открыл стрельбу по машине скорой помощи. Сотрудникам полиции удалось оперативно его задержать. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Вооруженный конфликт произошел на Госпитальной улице в Пушкине. Водитель автомобиля Audi A8 несколько раз выстрелил по карете скорой помощи из травматического пистолета, повредив зеркало заднего вида. После этого правонарушитель скрылся с места происшествия.

«В ходе осмотра у 46-летнего водителя Audi изъят травматический пистолет. Правонарушитель доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали представители ведомства.