Из-за дефекта теплосетей без тепла остались дома в Колпино

В Колпинском районе Петербурга дефект теплосетей стал причиной отключения тепла в ряде домов на улице Танкистов в Колпино. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба районной администрации.

С 11 до 19 часов теплоснабжение отключено в домах № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 и 24 по улице Танкистов. Тепло вернется в дома примерно через час после завершения ремонтных работ.

Представители ГУП «ТЭК СПб» рассказали, что теплосеть на Танкистов ждет масштабная реконструкция. В изношенном состоянии сети перешли к ТЭКу от обанкротившегося Пушкинского ТЭК.