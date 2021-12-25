В Петербурге за взятку задержан сотрудник Северо-Западного таможенного управления

За взятку в размере 1,68 млн рублей в Петербурге задержан один из сотрудников Северо-Западного таможенного управления. Об этом 25 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«24.12.2021 года в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России, УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Службы противодействия коррупции Северо-Западного таможенного управления на территории Санкт-Петербурга задержан сотрудник одного из подразделений Северо-Западного таможенного управления, который изобличен в том, что он получил от генерального директора коммерческой фирмы взятку в виде денежных средств в сумме 1 680 000 рублей», — рассказали представители ведомства.