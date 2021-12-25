На северо-востоке Петербурга дорожный конфликт закончился стрельбой

В Красногвардейском районе один из участников дорожного конфликта схватился за пистолет. Об этом 25 декабря сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Конфликт между автомобилистами произошел накануне днем на перекрестке проспекта Ударников и улицы Лазо. Водитель автомобиля Audi покинул транспортное средство, чтобы выяснить отношения с другим участником движения, и выстрелил ему в лицо из предмета похожего на пистолет.

Потерпевшего госпитализировали с места происшествия с закрытым переломом пальца правой кисти и химическим ожогом лица.

В настоящее время злоумышленник задержан. Им оказался 41-летний житель Петербурга, уже имевший проблемы с законом.