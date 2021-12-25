Две полосы на Невском проспекте оказались перекрыты из-за ДТП

В Центарльном районе Петербурга в результате столкновения двух легковых автомобилей оказались перекрыты две полосы движения на Невском проспекте в сторону Гостиного двора. Об этом 25 декабря сообщает «Фонтанка».

Очевидцы сообщают, что на место аварии прибыла машина скорой помощи и бригада пожарных. Информация о пострадавших не поступала. Дополнительные сведения ожидаются от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области.