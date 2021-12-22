На юго-востоке Петербурга в детском саду произошел пожал

В Невском районе Петербурга из детского сада вывели более 100 детей из-за пожара. Об этом 22 декабря сообщает «Фонатнка» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о возгорании в доме №85 по Народной улице поступило на пульт экстренных служб около пяти часов вечера, а уже к половине шестого пожару присвоили повышенный номер 1-бис. На месте работали более 40 спасателей. Из здания вывели 102 ребенка и 20 сотрудников.

Пожар был локализован к 17:39. Информация о пострадавших не поступала. На место выехал глава района Алексей Гульчук.