Петербуржец отдал мошенникам 6 млн рублей

В Кировском районе Петербурга мужчина стал жертвой мошенников. Потерпевший перевел злоумышленникам 6 миллионов рублей. Об этом 22 декабря сообщает «Фонтанка».

68-летний мужчина, работающий слесарем на рыбоперерабатывающем комбинате стал жертвой мошенников. Женщина, представившись сотрудницей банка, сообщила об уязвимости его счета и рекомендовала срочно перевести их на «безопасный» счет.

Потерпевший отправил деньги на указанный счет двумя транзакциями. 17 декабря он перевел 3 млн рублей, а на следующий день еще 2 миллиона 850 тысяч.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.