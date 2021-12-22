На северо-востоке Петербурга полиция задержала троих участников драки за наркотики

В Красногвардейском районе Петербурга правоохранители задержали троих мужчин, устроивших на улице драку из-за кражи наркотиков. Об этом 22 декабря сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел накануне днем у дома 34 по Большой Пороховской улице. В полицию позвонил местный житель и сообщил о драке с участием троих человек.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Кронштадта, 37-летнего жителя Кудрово и 31-летнего уроженца Калмыкии.

По предварительным данным, драка произошла после того, как иностранцу в квартиру ворвались двое местных и украли у него 7 тысяч рублей и пакет с наркотическим веществом.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.