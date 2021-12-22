В Мурино задержан стрелявший по прохожим мужчина

Правоохранители задержали в Мурино мужчину, который открыл стрельбу из автомата по прохожим. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне вечером в сети появилось видео, на котором мужчина стрелял из дома №22 по улице Шувалова из охолощенного оружия. Видео быстро попало в руки правоохранителей, которые незамедлительно произвели задержание 36-летнего правонарушителя. В квартире у него обнаружили светошумовой охолощенный автомат.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ).