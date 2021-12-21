Против Собчак подали судебный иск после фильма про «инфоцыган»

Телеведущая Ксения Собчак получила судебный иск на 100 миллионов рублей от инвестора и руководителя онлайн-школы Сергей Бриза, после того как на ее YouTube-канале вышел фильм про «инфоцыган». Об этом 21 декабря телеведущая рассказала в своих социальных сетях.

Собчак уточнила, что иск Бриза связан с «обидой за весь цыганский род». Бизнесмен счел фильм «Как инфоцыгане продают воздух» оскорблением целой этнической группы и потребовал его удалить, а также принести публичные извинения и выплатить 100 млн рублей.

Журналистка отрицает предъявленные ей претензии и отмечает, что с уважением относится к цыганской народности с ее богатой историей и культурой.