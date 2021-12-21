На северо-востоке Петербурга из квартиры страхового агента унесли фамильные украшения

В Красногвардейском районе Петербурга гости украли из квартиры местной жительницы ювелирные украшения. Об этом 21 декабря сообщает «Фонтанка».

28-летний петербуржец неделю скрывал от матери кражу драгоценностей, совершенную его же друзьями. Женщина, работающая в сфере страховых услуг, обратилась в полицию накануне утром. По ее словам, 14 декабря ее сын пригласил в гости своего друга и двух девушек. Молодые люди покинули квартиру рано утром. Вместе с ними пропали все украшения.

Сумму ущерба женщина оценила в один миллион рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.