После пожара в Старом Петергофе в квартире нашли тело мужчины

В Петродворцовом районе Петербурга после пожара в жилой квартире был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает «Фонатнка» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о пожаре поступило накануне на дежурный пульт экстренных служб около десяти часов вечера. В доме №3/1 по улице Чебышевской на кухне горела обстановка площадью шесть квадратных метров.

На месте работали 12 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники. Уже к 22:48 пожар удалось полностью ликвидировать. На месте обнаружено тело мужчины. Подробности происшествия пока не сообщаются.