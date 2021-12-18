Петербуржец погиб на станции метро «Политехническая» упав на пути

В Петербурге пассажир метрополитена погиб упав на пути на станции «Политехническая». Об этом 18 декабря сообщает «Фонтанка».

Пассажиры рассказали в социальных сетях, что им пришлось подолгу стоять в тоннеле, так как движение на красной линии оказалось приостановлено. О причинах остановки люди узнали позже.

Движение поездов от «Девяткино» до «Площади Мужества» было нарушено из-за упавшего на пути мужчины. По данным сотрудников метрополитена, он погиб на месте.