После пожара на «Северной верфи» госпитализировали двух человек

В Петербурге после крупного пожара на строящемся корвете на заводе «Северные верфи» госпитализировали двух человек. Об этом 18 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Городской станции скорой помощи.

«Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". Огнем охвачена вся палуба площадью до 100 кв.м», — рассказывали ранее представители ОСК.

Также сообщается об еще одном пострадавшем, которому однако не понадобилась помощь медиков.