На юге Петербурга под КАД сгорел автомобиль

В Красносельском районе Петербурга ночью под кольцевой автодорогой сгорел автомобиль. Об этом 18 декабря сообщает ГУ МЧС по Петербургу и области.

Пожар произошел около девяти часов утра на Красносельском шоссе. На обочине под КАД загорелся легковой автомобиль марки Volvo. На место оперативно прибыли экстренные службы. Силами пяти человек огонь был быстро ликвидирован. Сообщения о пострадавших не поступали.