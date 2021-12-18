В центре Петербурга нашли тело мужчины в одном ботинке

Тело мужчины в одном ботинке нашли прохожие в центре Петербурга. Об этом 18 декабря сообщает «Фонтанка».

Труп обнаружили под трубами случайные прохожие. На вид погибшему около 35 лет. Он лежал на улице куртке, штанах и боном ботинке. На теле были заметны ссадины и синяки.

Прибывшие на место сотрудники полиции и бригада судмедэкспертов отправили тело в морг не проводя осмотр из-за признаков педикулеза у погибшего.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой смерть.